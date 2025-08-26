ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಮೃಗಾಲಯದ ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹುಲಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಆರರಲ್ಲಿ ಐದು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಲಿ ಮರಿ ಬದುಕುಳಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೃಗಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶ ಸಂಜೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಮೃಗಾಲಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹುಲಿ ಮರಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕವೂ ಹುಲಿ ಮರಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಲಿ ಮರಿಯ ದೇಹ ತಾಪಾಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಗು ಸೋರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮೂರು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐವಿಆರ್ಐ)ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು 7 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ 'ಅತಿಥಿ' ಆರು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 20 ವರ್ಷದ ಮೃಗಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. 2005ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಹುಲಿಯೊಂದು ಆರು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದವು.
ಅಥಿತಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮರಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮರಿಗೆ ತಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಅದು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತೆರಡು ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ ಆರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು. ಬದುಕುಳಿತ ಎರಡು ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಆರರಲ್ಲಿ ಐದು ಹುಲಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಉಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಹುಲಿಗೆ ಕೈಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಫುರ್ದಲ್ಲಿನ ಗೋರೆವಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅತಿಥಿ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಲಾಗಿತ್ತು. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಹುಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯ ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.
1959ರಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 73 ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
