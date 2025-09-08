ETV Bharat / bharat

ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು ; ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ... ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜ್ವರ

ಕೇರಳದ ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

The deceased Shobhana
ಮೃತ ಶೋಭನಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ) : ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಂಡೂರಿನ ಶೋಭನಾ (56) ಎಂಬುವವರು ಮೃತರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಓಮಸ್ಸೇರಿಯ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಗು, ಮಲಪ್ಪುರಂನ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ವಯನಾಡಿನ ರತೀಶ್ ಎಂಬುವರು ಕೂಡಾ ಇದೇ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಎಂಒ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ಪುರಂನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಎಂದರೇನು? : ನೇಗ್ಲೇರಿಯಾ ಫೌಲೆರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಮೀಬಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರೋವರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳಂತಹ ಸಿಹಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ಅಥವಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮೀಬಾ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಅದು ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ (PAM) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ 1 ರಿಂದ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿತ, ಗೊಂದಲಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸೋಂಕಿನ ಮೂಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಂಕಿನ ನಿಖರವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಕೊಳಗಳು ಅಥವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಜಿದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಗುವನ್ನು ಬಾವಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ನೀರು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಎಂದರೇನು? : ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಎಂದರೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೊರೆಯಾದ ಮೆನಿಂಜಸ್‌ನ ಉರಿಯೂತ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ :

ವೈರಲ್ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ : ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ : ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗಂಭೀರ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಮಿದುಳಿನ ಹಾನಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಫಂಗಲ್ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ : ಅಪರೂಪದ ರೂಪ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿತ, ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಧಗಳು ದದ್ದುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶಿಶುಗಳು ಅಳುವುದು, ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕುಮುರಂಬೀಮ್​​ನಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ 150 ಮಂದಿ ಬಲಿ; ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

NAEGLERIA FOWLERIMENINGITISಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾKERALABRAIN EATING AMOEBA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಈ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ, 100 ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.