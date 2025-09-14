ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ 8 ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಹಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಓರ್ವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
ಒಡಿಶಾದ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮಲಗಿದ್ದ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಗಮ್ ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 14, 2025 at 2:54 PM IST
ಕಂಧಮಲ್ (ಒಡಿಶಾ): ಕಂಧಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಲಗುಡ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆಿದಿದ. 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಯೋರ್ವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಗಮ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಫುಲ್ಬಾನಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ್ನ ಎಂಕೆಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಗುಡ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಿರಿಂಗಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಲಗುಡ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಲಗುಡ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ, ಆ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಗೋಛಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ನಂತರ, ಉಳಿದ 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 ಮತ್ತು 4 ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದ MKCG ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಸಾಹು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ತಂದು ಮಲಗಿದ್ದ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಶಾಲೆಯ ಪ್ಯೂನ್ನಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಗೋಚಪದಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇತರ ಏಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಲಗುಡ ಸರಪಂಚ್ ರೋಹಿತ್ ಕನ್ಹಾರ್ ಮತನಾಡಿ, 'ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಗೋಚಪದಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಬಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅಮಾನತು: ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಗುಡ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಧಮಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿನೋದ್ ಸಾಹು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಕಿಯ ಕಿವಿ ಕಚ್ಚಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಭೂಪ, ತಾಯಿಗೂ ಥಳಿಸಿದ ಕುಡುಕ; ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್