ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ತಂದೆ - FATHER DIED AFTER KILLING CHILDREN

ತಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 1:57 PM IST

ಕಲ್ವಕುರ್ತಿ(ತೆಲಂಗಾಣ): ತಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಾಗರಕರ್ನೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರ್ರಗೊಂಡಪಾಲೆಂ ಮಂಡಲದ ಪೆದ್ದಬೋಯಪಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಗುತ್ತಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು(38) ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೋಕ್ಷಿತ (8), ರಘುವರ್ಷಿಣಿ (6) ಮತ್ತು ಮಗ ಶಿವಧರ್ಮ(4) ರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು.

ಗುತ್ತಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೀಪಿಕಾ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದಾದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ವೆಲ್ದಂಡ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ: ನಂತರ ಅಚಂಪೇಟ್, ಕಲ್ವಕುರ್ತಿ ಮತ್ತು ವೆಲ್ದಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಜಿಪುರ, ಲತ್ತಿಪುರ ಮತ್ತು ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿಂಡಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ, ಸೂರ್ಯತಾಂಡ (ಉಪ್ಪುನುಂತಲ ಮಂಡಲ)ದ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸುಟ್ಟ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇವರನ್ನು ರಘುವರ್ಷಿಣಿ ಮತ್ತು ಶಿವಧರ್ಮ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಮೃತದೇಹ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರುಲು ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ನಂತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅಚಂಪೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರ ಮತ್ತು ಕಲ್ವಕುರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

