ತೆಲಂಗಾಣ: ಪತ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದ ತಂದೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ಕಂದಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 20, 2025 at 5:34 PM IST
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ (ತೆಲಂಗಾಣ): ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ರಭಸವಾಗಿ ಎಸೆದು ಕೊಂದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಸೂರ್ಯಪೇಟೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗೈಗೊಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ತಂದೆ. ಭವಜ್ಞ ಮೃತ ಮಗು. ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳ ಅಸಹಾಯಕ ಮಗುವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕೊಂದ ತಂದೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಗು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹ: ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರ್ವಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಡಿ ಕೊತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೈಗೊಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಿಗಿರಿಪಾಡು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಭವಜ್ಞ ಎಂಬ 12 ತಿಂಗಳ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದದನ್ನು ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪತ್ನಿ ನಾಗಮಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು. ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು ಇತ್ತೀಗಷ್ಟೇ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಕಳೆದ ದಿನವೂ ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಾತ್ರಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ. ಜಗಳದ ನಡುವೆ ಮಗು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಮಗು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕರೆದ ನಾಗಮಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಭವಜ್ಞಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡು ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ, ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ನಾಗಮಣಿ ಅವರಿಂದ ದೂರು ಪಡೆದು ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
