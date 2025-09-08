ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮ: 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ತಂದೆಗೆ ಪುತ್ರನೇ ಕೋಚ್!; ಅಪರೂಪದ ಘಳಿಗೆ
ತಂದೆಗೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಪುತ್ರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಖಮ್ಮಂನ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಮೈದಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
Published : September 8, 2025 at 1:53 PM IST
ಖಮ್ಮಂ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗನೇ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಳಿಗೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಖಮ್ಮಂನ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 50 ವರ್ಷದ ಎಂ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿರುವ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಮನ್ ಅವರು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಮಗ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಂದೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರ ಹೇಳಿದ ಆಟದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ತಂದೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಮಗನ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು, ಆಯೋಜಕರು, ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಮಗ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಂದೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಂದೆಯ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮ: ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖಮ್ಮಂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸತುಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಕ್ರೀಡೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ರಾಮನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇವರ ಪುತ್ರ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ತಂದೆಯಂತೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅದೇ ಕ್ರೀಡೆಯ ತರಬೇತಿದಾರನಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ತಂದೆ ಮಗನ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
50ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಗನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ರಾಮನ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಸೇರಿದ ಮಯಾಂಕ್: ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇವರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?