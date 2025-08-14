ETV Bharat / bharat

ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ!; ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್‌ ಪಾಸ್‌ ಜಾರಿ, ಇದರ ಬೆಲೆ, ಬಳಕೆ, ಅನುಕೂಲತೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್​ ನಾಳೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, 3,000ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಥವಾ 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳವರೆಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಟೋಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಪಾಸ್ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2025 at 8:00 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ! ದೇಶದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಪಾಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಉದ್ದವಾದ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 3000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 200 ಬಾರಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವದರಿಂದ ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು, ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಪಾವತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದೆಯೇ ತಡೆರಹಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಪಾಸ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದು, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಎಂದರೇನು?: FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರು, ಜೀಪ್‌ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್‌ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 200 ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಷರತ್ತುಗಳು:

ಸಕ್ರಿಯ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್: ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ಸರಿಯಾದ ನಿಯೋಜನೆ: ಅದನ್ನು ವಾಹನದ ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಲಿಂಕ್: ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (VRN) ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ನಿರ್ಬಂಧ: ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಖಾಸಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್‌ಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು: ವಂಚನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ FASTag ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಹಂತ 1: ರಾಜ್‌ಮಾರ್ಗ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ NHAI ಅಥವಾ MoRTH ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ.

ಹಂತ 2: ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು FASTag ID ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಹಂತ 3: ನಮೂದಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ; ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, UPI ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 3,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ 4:ಪಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ FASTag ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಬಳಕೆದಾರರು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ರಂದು SMS ದೃಢೀಕರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್: ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು:

ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವು NHAI ಅಥವಾ MoRTH ಅಡಿಯಲ್ಲಿ FASTag-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

200 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಪೇ-ಪರ್-ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್​ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ: ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಇಲ್ಲ: ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಅರ್ಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೋ-ಆಟೋ-ರಿನಿವಲ್​: ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

