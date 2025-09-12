ETV Bharat / bharat

ಕೃಷಿಕನ ಮಗಳ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಪಾನ್​ ವಿವಿಯಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್​

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯುವತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

farmers-daughter-from-tadipatri-wins-prestigious-agricultural-scholarship-in-japan
ಕೃಷಿಕನ ಮಗಳ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ: ಸಿಕ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಪಾನ್​ ವಿವಿಯ ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಡಿಪತ್ರಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆಂಧ್ರದ ತಡಿಪತ್ರಿಯ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್​ನ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ₹70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಡಿಪತ್ರಿಯ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಬೀದಿಯ ವಡ್ಡಿ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಭಾನುರೇಖಾ, ಇದೀಗ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಭಾನುರೇಖಾ, ಬೆಳೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ, ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಿಕೆ, ಬೆಳೆಗಳ ಪೋಷಣೆ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಮೂಡಿತು. ನನ್ನ ಈ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿದ್ದ ಭಾನುರೇಖಾ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್​ಮೀಡಿಯೇಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಇಎಎಂಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್​ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಐಸಿಆರ್​ಐಎಸ್​ಎಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್​ಶಿಪ್​ ಪಡೆದು, ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುರೇಖಾ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಜಪಾನ್​ನ ಮೆಕ್ಸ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ತಳಿಗಳ ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್​ಡಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭಾನುರೇಖಾ, "ನಾನು ಹೊಸ ತಳಿಯ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು. ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಪಾನ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನದ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಭಾನುರೇಖಾ ಸಾಧನೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವರು 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ: ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಎಂಬ ಭಯ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಯುವ ಲೇಖಕ!

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS DAUGHTER FROM TADIPATRIJAPAN HOKKAIDO UNIVERSITYAGRICULTURAL SCHOLARSHIP IN JAPANಯುವತಿಗೆ ಜಪಾನ್​ ವಿವಿ ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್​HOKKAIDO UNIVERSITY SCHOLARSHIP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇವರು 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.