ಕೃಷಿಕನ ಮಗಳ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಪಾನ್ ವಿವಿಯಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯುವತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ತಡಿಪತ್ರಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆಂಧ್ರದ ತಡಿಪತ್ರಿಯ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ನ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ₹70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಡಿಪತ್ರಿಯ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಬೀದಿಯ ವಡ್ಡಿ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಭಾನುರೇಖಾ, ಇದೀಗ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಭಾನುರೇಖಾ, ಬೆಳೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ, ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಿಕೆ, ಬೆಳೆಗಳ ಪೋಷಣೆ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಮೂಡಿತು. ನನ್ನ ಈ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿದ್ದ ಭಾನುರೇಖಾ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಇಎಎಂಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದು, ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುರೇಖಾ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಜಪಾನ್ನ ಮೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ತಳಿಗಳ ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭಾನುರೇಖಾ, "ನಾನು ಹೊಸ ತಳಿಯ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು. ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನದ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಭಾನುರೇಖಾ ಸಾಧನೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
