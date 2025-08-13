ಉತ್ತರಕಾಶಿ: ಧರಾಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹರಾನ್ಪುರದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಗಲು - ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.
ದುರಂತದದಲ್ಲಿ ಸಹರಾನ್ಪುರದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರೂ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭೂಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹರಾನ್ಪುರದ ಜುಖೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕಪಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (22), ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ದೀಪಾಂಶು (19), ನನೌತ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಫ್ತಾಬ್ (18) ಮೂವರೂ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತೇ ಕೊನೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಖೇಶ್ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ತಲುಪಿತು. ನಾವು ಮುಖೇಶ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾವು ದೀಪಾಂಶುಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.
ದೀಪಾಂಶು ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಮಗ: ದೀಪಾಂಶು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏಕಪುತ್ರ ಸಂತಾನ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ತಾಬ್ ಜೊತೆ ಧರಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಸಹರಾನ್ಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ತಲುಪಿದೆವು. ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಗಲು- ರಾತ್ರಿಯೆನ್ನದೇ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಟ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮವರು ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
