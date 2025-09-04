ETV Bharat / bharat

ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪತ್ತೆ!

ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಕಲಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ETV Bharat)
September 4, 2025

ಬನಸ್ಕಾಂತ(ಗುಜರಾತ್‌): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ನಕಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬನಸ್ಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (LCB)ದ ತಂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ದೀಸಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಸತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಬನಸ್ಕಾಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನಕಲಿ ನೋಟು ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರ, ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೇಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಎಂಬವರ ಜಮೀನು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀಸಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ದಾಳಿ: ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿತ್ತು. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ದಮನ್‌ನಿಂದ ಸೂರತ್‌ಗೆ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಮದ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಉದ್ನಾ ಪೊಲೀಸರು, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ನಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ₹4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಚೇತನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಇಶಿತಾಕುನ್ವರ್ ಸೋಮಚಂದ್ರ ದಾರ್ಜಿ (42), ಡೈಸಿಕುನ್ವರ್ ನಿರ್ಮಲಕುನ್ವರ್ (42), ಅಜಯ್ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ (28) ಮತ್ತು ಕಿಶನ್‌ಭಾಯ್ ಗಗ್ಜಿಭಾಯ್ ಬವಾಲಿಯಾ (24) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅತಿಥಿಯಾದ ಯುವಕ - YOUNG MAN ARRESTED

