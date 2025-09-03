ETV Bharat / bharat

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 1.5ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ರೈಲು: ಫಲಿಸದ ಪ್ರಯತ್ನ - EXPRESS TRAIN REVERSES

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದುಃಖವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2025 at 12:31 PM IST

ಮಾರ್ಕಪುರಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ರೈಲೊಂದು 1.5 ಕಿ.ಮೀ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಜ್ಜಲಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಪುರಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾರ್ಕಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಾಕಾಂತಿ ಹರಿಬಾಬು (35) ಮತ್ತು ಮಾವೋಬಾಬು, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಮತ್ತು ವಿಮಲರಾಜು ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಸಹಚರರು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡವೀಡು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಏರಿದ್ದರು. ನಾಲ್ವರೂ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊನ್ನೂರು ಮಂಡಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೊಡೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಗಜ್ಜಲಕೊಂಡ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ಹರಿಬಾಬು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಬೋಗಿಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ವಾಶ್​ ಬೇಸಿನ್​ನತ್ತ ತೆರಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕೊಂಚ ಕಾಲ ಗಾಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರೈಲು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಅಲುಗಾಡಿದ್ದು, ಹರಿಬಾಬು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ರೈಲು 1.5ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು, ರೈಲಿನ ತುರ್ತು ಚೈನ್​ ಎಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್​ ಗುಂಟೂರು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು, ರೈಲು ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕೊಂಡವೀಡು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಬಾಬು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರಾಕ್​ ಮೇಲೆ ಹರಿಬಾಬು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಹರಿಬಾಬುನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರೈಲಿನೊಳಗೆ ಮಲಗಿಸಲಾಯಿತು. ರೈಲು ಮಾರ್ಕಪುರಂ ಸ್ಟೇಷನ್​ ನಿಲ್ಲುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಕೂಡ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೂ, ತಡವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

