ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 11ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು ಮತದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮ: ಬಿಹಾರ SIR ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ - SC ON BIHAR SIR

ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 11ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು ಮತದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಬಿಹಾರ SIR ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಇಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 5:12 PM IST

1 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್​ಐಆರ್​)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು ಮತದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ.ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ, ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎ.ಎಂ.ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನ್ಯಾ.ಬಾಗ್ಚಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಕುರಿತ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 11ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಮತದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.

ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲಿನ 7 ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಇದೀಗ 11ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾ.ಬಾಗ್ಚಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಾಖಲಾತಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ 11 ದಾಖಲಾತಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 11 ದಾಖಲಾತಿಗಳೂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನ್ಯಾ.ಕಾಂತ್​ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ದಾಖಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೋಲಿಕೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಿಂಘ್ವಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಅಂಶವಾಗಿ ಆಧಾರ್​ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೀಠ, ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವೇಳೆ 7 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಘ್ವಿ, ಎಪಿಕ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಧಾರ್​ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಪಿಕ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

