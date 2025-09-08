ETV Bharat / bharat

ಸಂಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿತು ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಹೂವು: ಒಂದು ಗೊಂಚಲಿಗಿದೆ 1500 ರೂ

ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಹೂವು ಒಡಿಶಾದ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಸನಾತನಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ. ಈ ಹೂವಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

Eustoma flower
ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಹೂವು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2025 at 6:31 PM IST

3 Min Read

ಸಂಬಲ್ಪುರ (ಒಡಿಶಾ) : ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸನಾತನಪಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೂವು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷದ ರೈತ ಇತೀಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗವು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಲಕ್ನೋದ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್–ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಬಿಆರ್‌ಐ)ಯು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತ ಇತೀಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ 2,000 ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾಲಿಹೌಸ್ (ಹೂಗಾರಿಕೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್)ವೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.

Exotic Eustoma Blooms For The First Time In Odisha's Sambalpur, To Sell For Rs 1500 A Bunch
ಪಾಲಿಹೌಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಹೂವು ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಈ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಯುವ ರೈತ ಈ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೂವನ್ನು ಸಂಬಲ್ಪುರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಡಿಶಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುವ ರೈತ 35 ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯುವ ರೈತ ಇತೀಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Exotic Eustoma Blooms
ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಹೂವು (ETV Bharat)

ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇತೀಶ್ ಜಾಜ್‌ಪುರದ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಇತೀಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂದೇಹವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ ನಾನು ರೂ. 2000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೂವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್ ನನಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅದರಂತೆ, ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Exotic Eustoma Blooms
ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಹೂವು (ETV Bharat)

'ಈ ಹೂವು ಬಿಳಿ, ನೇರಳೆ, ಬಿಳಿ-ಗುಲಾಬಿ ಮುಂತಾದ 4 ರಿಂದ 5 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗುಲಾಬಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲಿನ ಬೆಲೆ 1500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಜೀವಂತ ಸಸ್ಯದ ಬೆಲೆ 200 ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ಹೂವಿಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ 21 ರಿಂದ 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 16 ರಿಂದ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (DHH) ಹಿಮಾಂಶು ಶೇಖರ್ ಸಾಹು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಯುಸ್ಟೋಮಾ ಹೂವಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಗುಲಾಬಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರು ಈ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವು ಗುಲಾಬಿ, ಬಿಳಿ, ನೇರಳೆ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸನಾತನಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೂವು ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ. ಸಂಬಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುಯುಮುರಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಸನಾತನಪಲಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಟ್ಟ ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಹೂವಿನ ಸಸಿ ಅರಳಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುಸ್ಟೊಮಾ ಹೂವು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಲೋಕ: ಗಮನ ಸೆಳೆವ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪರಿಣಿತ ಜುನೋನಿಯಾ ಚಿಟ್ಟೆ!

For All Latest Updates

TAGGED:

FLORICULTURE REVOLUTION ODISHANATIONAL BOTANICAL RES INSTITUTEEUSTOMA CULTIVATION IN ODISHAEUSTOMA FLOWER BLOOMS SAMBALPURDHARMENDRA PRADHAN HAILS EUSTOMA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಈ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ, 100 ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.