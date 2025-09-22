ನೀರೊಳಗೆ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡುವ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ನಡೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು: ಅಮರನಾಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ನೀರೊಳಗೆ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ನಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮರನಾಥ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 22, 2025 at 12:21 PM IST
ಮಧುರೈ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ತಮಿಳುನಾಡು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನೀರೊಳಗಿನ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮರನಾಥ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರೈ, ಶಿವಗಂಗಾ ಮತ್ತು ವಿರುಧುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಧುರೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನೀರೊಳಗಿನ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಿರಿ? ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ತಮಿಳುನಾಡು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಶೋಧಕ ಕಾಶಿನಾಥನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಪುಂಪತ್ತಿನಂ(ಪೂಂಬುಹಾರ್)ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿ ನಗರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೂ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯು ಉತ್ತರದ ದ್ವಾರಕಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾವೇರಿಪುಂಪತ್ತಿನಂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಂಪುಹಾರ್ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದು ತಮಿಳುನಾಡು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
1965ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೆಲೈಯೂರ್ ಮತ್ತು ಕೀಝಾಯೂರ್ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಉತ್ಖನನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದತ್ತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದರೆ ಪೂಂಪುಹಾರ್ ಪ್ರದೇಶವು ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಕುಮಾರಿ ಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನೀರೊಳಗಿನ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಏಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ?
ಕುಮಾರಿಕಂಡಂ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಊಹೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾವೇರಿ ಪೂಂಪಟ್ಟಿನಂ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಬಾರದು. ಪೂಂಪುಹಾರ್ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲದ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಆ ನಗರವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನಾಶವಾಯಿತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓಷನೋಗ್ರಫಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಗುರು ಅವರು, ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸುನಾಮಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಊಹೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ತಮಿಳುನಾಡು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೀಜಾಡಿ, ಕೊರ್ಕೈ, ಶಿವಕಳಿ, ವೆಂಬಕೊಟ್ಟೈ, ಮೈಲಾಡುಂಪರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಭೂಪ್ರದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜನರ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾವು ಕಾವೇರಿಪೂಂಬಟ್ಟಿನಂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೆಸೊಲಿಥಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಗರಿಕತೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮೆಸೊಲಿಥಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ್ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಕೀಜಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮೊದಲಿಗರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ?
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮರನಾಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
