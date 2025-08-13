ನವದೆಹಲಿ: ಪೌರತ್ವದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿವಾದವು ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರವೇ ಪೌರತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರ ಪೀಠ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರು ಆರ್ಜೆಡಿ ಸಂಸದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಆಧಾರ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅದರ ದೃಢೀಕರಣವು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಅಥವಾ ನಿವಾಸದ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪುರಾವೆ ಆಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿತು.
ಬಿಹಾರದ ಜನರ ಬಳಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2001ರಿಂದ 2024ರ ವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚುನಾವಣಾ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಇಪಿಐಸಿ)ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಲ್ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಕ್ರಮವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು: ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಾದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಜೊತೆ ಕೋರ್ಟ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಯೂ ಇದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಉದ್ದೇಶ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪೀಠ, ಅಜಾಗರೂಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದಿತು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ರಾಕೇಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ, ಯಾದವ್ ಅವರು ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
