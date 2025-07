ETV Bharat / bharat

12 ಮರಾಠಾ ಕೋಟೆಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂತಸ - MARATHA MILITARY LANDSCAPES

ಸುವರ್ಣದುರ್ಗ ಕೋಟೆ ( PIB )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 12, 2025 at 10:56 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 11:14 AM IST 2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಮರಾಠಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು' ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ 12 ಕೋಟೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನ್ನಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 6ರಿಂದ 16ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ 47ನೇ ಸೆಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 11 ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮರಾಠರ 12 ಪ್ರಮುಖ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 17ನೇ ಮತ್ತು 19ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಅವಧಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೋಟೆಗಳು ಮರಾಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಾಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮರಾಠರ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಭಾರತದ 44ನೇ ತಾಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ''ಅದ್ಬುತವಾದ ಮರಾಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ, ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತವೂ ನಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

