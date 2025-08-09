Essay Contest 2025

ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 20 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ: 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ - KASHI PRASADA SEVA

ಇಲ್ಲಿ ನಸುಕಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಲೆ ಉರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೇ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

KASHI PRASADA SEVA
ಕಾಶಿಯ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)
August 9, 2025

ವಾರಾಣಸಿ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ) : ಪ್ರಪಂಚದ ಹಳೆಯ ನಗರ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಳ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ನಗರವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತೆ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿತ್ಯಕಾಲ ಒದಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪರಶಿವನೇ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಭಕ್ತರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಹಾದಾಸೋಹಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ: ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಜನರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಭೈರವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಠವಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ 'ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ' ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಹಾದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಈ ದಾಸೋಹ ಭವನವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನಿಂದ ಈ ದಾಸೋಹವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಶಿ ಮಿಶ್ರಾ, ದಿವಂಗತ ಮಹಾಂತ ತ್ರಿಭುವನ್ ಪುರಿ ಅವರು 1997 ರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2003 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸಿ, ಆಗಿನ ಮಹಾಂತ ರಾಮೇಶ್ವರ ಪುರಿ ಅವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಬನ್ಸ್‌ಫಟಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ: ಈ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ದೊಡ್ಡವರು, ಸಣ್ಣವರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನ ಇಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಿದರೆ, ಅದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೇ ಶಾಂತವಾಗುವುದು.

ಮೂರನೇ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ: ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರಪುರಿ ಮಹಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ರಿಂದ 35 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ವಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ (ತಿಂಡಿ) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್​, ಹಪ್ಪಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ತರಕಾರಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಮೊಸರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಸಂಜೆ 5 ಕ್ಕೆ ಮರು ಆರಂಭವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಇರಲಿದೆ.

