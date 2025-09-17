ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಕಡಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
Published : September 17, 2025 at 4:55 PM IST
ಅಮರಾವತಿ: ವಿಪತ್ತು ಎದುರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ (RTGS) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ತುರ್ತು ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 26 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಚಂಡಮಾರುತ, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಸ್ರೋದ ಉಪಗ್ರಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇವು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪಗಳು, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ, ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 18 ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 'ಅವೇರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್' ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗರು ಕೂಡ ಅಪಾಯದ ಮನ್ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 600 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 26 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 600 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಇತರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೈರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಜನರು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಾಗ್ರತರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
