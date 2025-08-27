ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಈನಾಡು ಟೆಲಿವಿಷನ್ (ಈಟಿವಿ) ಈಗ 30ನೇ ವಸಂತದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಸಿಎಂಡಿ ಚಿ.ಕಿರಣ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ಭೀಷ್ಮ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುಜಯ್ ಮತ್ತು ದಿವಿಜಾ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಈಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸುಜಯ್, ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 27, 1995ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗಿರುವ ಈಟಿವಿ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
"ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಟಿವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಈಟಿವಿಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸುಜಯ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮನರಂಜನೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂಡಿ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
1995ರಿಂದ, ಈಟಿವಿ ತೆಲುಗು, ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು, ಗುಜರಾತಿ, ಒಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈಟಿವಿ ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈಟಿವಿಯು ಜನಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದೂರದರ್ಶನಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ, ಈಟಿವಿ ಸಿಇಒ ಬಾಪಿನೀಡು ಕೊನೆರು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್, ಈನಾಡು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಂಪಾದಕ ಎಂ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಈನಾಡು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಂಪಾದಕ ಡಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸಿಇಒ ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಎ.ವಿ.ರಾವ್, ಐ.ವೆಂಕಟ್, ಅಜಯ್ ಶಾಂತಿ, ಶೈಲಜಾ, ರವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ; ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾರೆ! ; ಹೀಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ರ!