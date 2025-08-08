Essay Contest 2025

ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಗ್ರೇಟ್​ ಎಸ್ಕೇಪ್​; ಕಪ್ಪು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ - DHARALI DISASTER SURVIVED

ಫರ್ಖಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂಬುವರು ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮೂವರು ಸಹಚರರು ಏನಾದರು ಎಂಬುದು ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.

ETV Bharat Tracks Down The Man In Black Car Who Drove Away To Safety In Dharali
ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಗ್ರೇಟ್​ ಎಸ್ಕೇಪ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2025 at 10:51 PM IST

ಉತ್ತರಕಾಶಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್: ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿನಾಶದ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್​​ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಧರಾಲಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್, ಧರಾಲಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಹಚರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನ ಫರ್ಖಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫರ್ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂವರು ಸಹಚರರು ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫರ್ಖಾನ್ ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೋರ್ಗರೆತ, ಕೂಗಾಟ, ಚಿರಾಟ ಕೇಳಿದರು. ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರಿತ ಫರ್ಖಾನ್, ಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲು ತನ್ನ ಸಹಚರರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

ಫರ್ಖಾನ್ ಯುಪಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೊ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ತನ್ನ ಮೂವರು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಓಡಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಜನರು ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿ ನಾನು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫರ್ಖಾನ್​ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋದರು ಎಂದು ಫರ್ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಮೂವರು ಸಹಚರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫರ್ಖಾನ್​ ಮಟ್ಲಿ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡರು, ಅವರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ ಹರ್ಷಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಳಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಹರ್ಷಿಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್​ ಮಾಡಿದ ದಂಪತಿ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಫರ್ಖಾನ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಮೂವರು ಸಹಚರರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಫರ್ಖಾನ್​, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಧರಾಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಸಹಚರರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

