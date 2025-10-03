ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಫಲಶ್ರುತಿ: 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂಟೆಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿಷೇಧ ತೆರವು, ಪಾಲಕರ ಹರ್ಷ
ಈ ಕ್ರಮ ಒಂಟೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಪುಷ್ಕರ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 3, 2025 at 4:40 PM IST
ಉದಯಪುರ: ಒಂಟೆಗಳ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲಿದ್ದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಟೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಿಟ್ಟುಸಿರುವ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 11 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಒಂಟೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಂಟೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ 11 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳವಾದ ಪುಷ್ಕರ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗಳ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂಟೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂಟೆ ಪಾಲರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಘದ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದನಗಾಹಿಗಳ ಸಂಘ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಲ್ಜಿ ರಾಯ್ಕಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಂಟೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಕರೆದರು. ನಾವು ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಈಗ ಪುಷ್ಕರ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂಟೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ದನಗಾಹಿಗಳು ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಒಂಟೆ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಳವಳಿ: ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವಕಾಲತ್ತುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂಟೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಒಂಟೆ ಉಳಿಸಿ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಬಳಿಯ ಬಂದೇ ಕೆ ಬಾಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆವು. ಜೈಪುರ, ಉದಯಪುರ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದರು.
2016ರ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು, ಒಂಟೆ ಹಾಲಿಗೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 80 ರೂ.ಗಳ ಎಂಎಸ್ಪಿ ನೀಡುವಿಕೆ, ಒಂಟೆ ಮೇಯಿಸಲು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಒಂಟೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ದನಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಪುಷ್ಕರ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೆರಗು: ಒಂಟೆ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಕರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಳದ ಮೇಳದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂಟೆಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಒಂಟೆ ಪಾಲನೆದಾರರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ದೆ 2016ರ ಮೊದಲು, ವಯಸ್ಕ ಒಂಟೆಯ ಬೆಲೆ 40,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು 20,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಎಳೆಯ ಒಂಟೆ ಕರುವಿನ ಬೆಲೆ 2,000–3,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮೇಕೆಮರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಜಾರುತ್ತಿರುವ ಖರೈ ಒಂಟೆಗಳು.. ಐಐಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕಾರಣ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಮಹಿಳಾ ಒಂಟೆ ತುಕಡಿ ಆಕರ್ಷಣೆ.. ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕನ್ನಡತಿ ಪುಣ್ಯ ಪೊನ್ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್