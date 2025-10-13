ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಒಡಿಶಾದ 'ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್'ಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಯಿಂದಾಗಿ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಗುಂತಿರಾಮ್ ಜೆನಾ ಅವರಿಗೆ ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಮನೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
Published : October 13, 2025 at 11:52 AM IST
ಜಾಜ್ಪುರ (ಒಡಿಶಾ) : ಗುಂತಿರಾಮ್ ಜೆನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಒಡಿಶಾದ ಜಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ 'ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಗುಂತಿರಾಮ್ ಅವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಎನ್ಜಿಒದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಥೆ ವರದಿಯಾದಾಗ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಗುಂತಿರಾಮ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ನಂತರ ಪರಿಸರದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು.
ಜಾಜ್ಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬಸುದೇವ್ಪುರ ಉನ್ಸಾಹಿಯ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಗುಂತಿರಾಮ್ (60) ಅವರು ಅಲ್ಪ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, 'ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮುಂದಿನ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಶಿಮಿಲಿಯಾ, ಮಾರ್ಕಂಡ್ಪುರ, ಜಹಾಂಗ್ಪುರ, ಛಾಟಿಷ್ದೇವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 'ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಗುಂತಿರಾಮ್ ಅವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟವೂ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಾಸಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂತಿರಾಮ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮಮತಾ ಜೆನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನನ್ನ ತಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 350 ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಮರಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆವು. ನಾವು ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಗುಂತಿರಾಮ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಮರ ನೆಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು 20 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 40 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಗುಂತಿರಾಮ್ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ಗುಂತಿರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು, 'ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ಅವರು ಗುಂತಿರಾಮ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಪಡಿತರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ನಂತರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗುಂತಿರಾಮ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಈಟಿವಿ ಭಾರತನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲು 30,000 ರೂ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ರಘು ಅರಿಕಪುಡಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಗುಂತಿರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಬಳಸಿದರು. ಈಗ ನಮಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಗುಂತಿರಾಮ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
