30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ 'ETV' ಮನರಂಜನಾ ಚಾನಲ್:​ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ETV 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.

'ETV' ಮನರಂಜನಾ ಚಾನಲ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 4:01 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 4:20 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​(ತೆಲಂಗಾಣ): ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ 'ಈಟಿವಿ' 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಡೆದ ಈಟಿವಿ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮತ್ತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ETV ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 'ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟರು. ETV ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು 'ನಮ್ಮ ಟಿವಿ - ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಟಿವಿ'ಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿಯ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯರು ಈಟಿವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ನಟರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಈಟಿವಿ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (eenadu)

ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೆ ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟವು 30 ವರ್ಷಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ನಾನು 300–400 ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಈಟಿವಿ ಮೂಲಕ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿ: ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ. ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿ ಎಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನೀವು ಜಬರ್ದಸ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಟಿವಿ 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು (eenadu)

ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ: ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಕೆಲವು ದಿನ ಕಾಯಿರಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾಠ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿಎಂಡಿ: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಿಎಂಡಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ (eenadu)

ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ: ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಈಟಿವಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಅದರ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೋವಿಡ್​ನಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೇಕ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈನಾಡುವಿನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯವರೆಗೆ, ಈಟಿವಿಯಿಂದ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ (eenadu)

ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ: ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಂತಹ ಆಸ್ತಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರು. ನೂರಾರು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಈನಾಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಲು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಈಟಿವಿ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಟಿವಿ ಎಂದರು.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ (eenadu)

ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್: ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಮ್ಮ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ 40,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

50 ಮಂದಿ ಯುವ ಗಾಯಕರೊಂದಿಗೆ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಆಂಥಮ್​' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಹಾಡು, ಈಟಿವಿಯ ಚೈತನ್ಯ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ ಗಾಯಕಿಯರು (eenadu)

ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದವರು ವಿನಾಯಕನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾರುಹೋದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು. ಸುಧೀರ್, ಆದಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್​ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ತಂಡದ ಹಾಸ್ಯ ಸ್ಕಿಟ್ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿತು. ಕೀರವಾಣಿ ತಂಡದಿಂದ ಘಂಟಸಾಲ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಟಿ ರೆಜಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯನ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ (eenadu)

ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೋದಂಡರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಗೋಪಾಲ್, ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು, ನಟರಾದ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ, ಅಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಡಿ.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜೆಮಿನಿ ಕಿರಣ್, ಕೆ.ಎಲ್. ನಾರಾಯಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋದಾವರಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರೊಡೆದ 'ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೀ': ಸ್ಥಳೀಯರು, ಚಿತ್ರರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋದಾವರಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರೊಡೆದ 'ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೀ': ಸ್ಥಳೀಯರು, ಚಿತ್ರರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ

