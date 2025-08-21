ETV Bharat / bharat

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಇಪಿಎಫ್​ಒ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ ₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ - EPFO HIKES DEATH EXGRATIA

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್​​) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

epfo hikes death relief fund
ಇಪಿಎಫ್​ಒ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ (ETV Bharat)
EPFO Hikes Exgratia Amount : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮವೇನು? ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ? ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು (ಪಿಎಫ್​) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ನಿಧನರಾದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 8.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್​ಒ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು 2025 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 8.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಬದಲಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? "ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ. 8.80 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಈ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒನಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು

ಡೆತ್​​ ಕ್ಲೇಮು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳೀಕರಣ: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಡೆತ್​ ಕ್ಲೇಮು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಪೋಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹಕ್ಕು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಹಣವನ್ನು ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಜಂಟಿ ಖಾತೆದಾರರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳೀಕರಣ: ಇನ್ನು ಜಂಟಿ ಖಾತೆದಾರರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಯುಎಎನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

