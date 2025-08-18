ETV Bharat / bharat

ನಿಂತ ನೆಲ ಕುಸಿದಾಗ!!; ಭಾರಿ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಭೂ ಕುಸಿತ, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೂತು ಹೋದ ಮನೆ; ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಉಳಿದ ಜನರ ಪ್ರಾಣ - HOUSE BURIED IN DHANBAD

ನಸುಕಿನ ಜಾವ 3ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಭೂ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಭಾರೀ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ.

ಕುಸಿದಿರುವ ಮನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 1:53 PM IST

ಧನಬಾದ್​ (ಜಾರ್ಖಂಡ್​): ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ, ಭೂಮಿಯೇ ಬಾಯ್ದೆರದು ಮನೆಯನ್ನು ತನ್ನೊಡಲೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ನಿಜ, ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಧನಭಾದ್​ ಜೋಗ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಬ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಮನೆಯೇ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​, ಮನೆ ಕುಸಿಯುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ.

ಈ ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಬಿಸಿಸಿಎಲ್​ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನೆಲ (ETV Bharat)

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೇವಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಬ್ಧವೊಂದು ಕೇಳಿತು. ನಾವು ಭೀತಿಯಿಂದ ಮನೆ ತೊರೆದು ಹೊರ ಬಂದೆವು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕುಸಿದು ನೆಲದೊಳಗೆ ಹುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ, ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಏನು ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಏನು ತಿನ್ನುವುದು, ಏನು ಉಡುವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಸಿಸಿಎಲ್​ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಲು ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನರು (ETV Bharat)

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆ ರಾಜೊ ಸೇವಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮನೆಯೇ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಹೂತು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನೆಲ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಇಂದ್ರದೇವ್​ ಭುಯ್ಯನ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಎಲ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವೇ ಕಾರಣ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೂತು ಹೋದ ಮನೆ (ETV Bharat)

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಸಿಸಿಎಲ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

