ಧನಬಾದ್ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ, ಭೂಮಿಯೇ ಬಾಯ್ದೆರದು ಮನೆಯನ್ನು ತನ್ನೊಡಲೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ನಿಜ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಧನಭಾದ್ ಜೋಗ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಬ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಮನೆಯೇ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮನೆ ಕುಸಿಯುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ.
ಈ ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೇವಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಬ್ಧವೊಂದು ಕೇಳಿತು. ನಾವು ಭೀತಿಯಿಂದ ಮನೆ ತೊರೆದು ಹೊರ ಬಂದೆವು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕುಸಿದು ನೆಲದೊಳಗೆ ಹುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ, ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಏನು ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಏನು ತಿನ್ನುವುದು, ಏನು ಉಡುವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಲು ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆ ರಾಜೊ ಸೇವಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮನೆಯೇ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಹೂತು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಇಂದ್ರದೇವ್ ಭುಯ್ಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವೇ ಕಾರಣ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಸಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ, 12 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ