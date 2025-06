ETV Bharat / bharat

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಖಡಕ್ ಕ್ರಮ: ಆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನವೇ ಸಿಗದು! - NO FUEL FOR OLD VEHICLES

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 20, 2025 at 1:02 PM IST 2 Min Read

No Fuel For Old Vehicles: ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ NCR (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ)ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು NCRನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಫರೀದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ELV) ಇಂಧನವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಫರೀದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಬಂಕ್ಸ್​ ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಹಳೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿಷೇಧ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಉಳಿದ NCR ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಕ್​ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025ರೊಳಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ (ANPR) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ANPR ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ NCRಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿವೆ. ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಚಾರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಸೆಂಟರ್​ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಅಥವಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ELVಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಹಸಿರು ಚಲನಶೀಲತೆಯತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೀಟ್‌ಗೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಿಎಸ್ 6-ಅನುಸರಣೆಯ ಲಘು, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಸರಕು ಸಾಗಣೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಸರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸರಕು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026 ರ ನಂತರ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 382 ಬಿಎಸ್ 6 ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು (LCV ಗಳು) ಅಥವಾ N1 ವರ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ಸರಕು ವಾಹನಗಳು (LGV ಗಳು) ಫ್ಲೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್‌ಗಳು EV, CNG ಮತ್ತು BS6 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.