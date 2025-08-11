ಗೊಡ್ಡಾ (ಜಾರ್ಖಂಡ್) : ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಲೋಕತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಮುಖಂಡ ಸೂರ್ಯ ಹಸ್ಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಡ್ಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋರಿಯೊ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಹಸ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ, ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಂದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೊಡ್ಡಾ ಎಸ್ಪಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹಸ್ಡಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೊಡ್ಡಾದ ಬೋರಿಜೋರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿರ್ಲಿ ಸಮರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಹಸ್ಡಾ ನಡುವೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಂತರ, ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೊಲೀಸರ ಭದ್ರತೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ : ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಕೆಎಲ್ಎಂ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಗೊಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಬ್ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸೂರ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೋರಿಯೊ ಜೆವಿಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಜೈರಾಮ್ ಮಹ್ತೋ ಅವರ ಜೆಕೆಎಲ್ಎಂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಮೃತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ತಾಯಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹೋದರನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇತಿಹಾಸ: ಸೂರ್ಯ ಹಸ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಅಪರಾಧ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮಹೇಂದ್ರ ಹಸ್ಡಾ ಕೂಡ ದೀರ್ಘ ಅಪರಾಧ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ದಿಯೋಘರ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮೋಹನಪುರದ ನವದಿಹ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆತ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಹಸ್ಡಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
