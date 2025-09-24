ETV Bharat / bharat

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ, ಓರ್ವ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವು

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಜಶ್ಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಶ್ಪುರ್(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಅಣಬೆ ತರಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು,​ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಶ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗೀಚಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜುರ್ಗಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗಾಲು ಬಾಯಿ (65) ಮೃತರು.

ಗಾಲು ಬಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಣಬೆ ಕಿತ್ತು ತರಲು ಸಮೀಪದ ಬಗೀಚಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಣಬೆ ಕೀಳುವುದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ​ ಮಾಡಿದ ಆನೆ, ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ತುಳಿದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಧಿ ಬಾಯಿ, ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಎಂಬವರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರಾದರೆ, ಗಾಲು ಬಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಜುರ್ಗಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡವೊಂದು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಬಗಿಚಾ ರೇಂಜ್ ಇನ್‌ಚಾರ್ಜ್ ರೇಂಜರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಹರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೆ ಸುರ್ಗುಜಾದ ಸೀತಾಪುರದಿಂದ ಬಗಿಚಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂಟಿ ಆನೆ (ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ). ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅದರ ಚಲನವಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಶ್‌ಪುರದ ಡಿಎಫ್‌ಒ ಶಶಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾವು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಆನೆ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕುಂಕುರಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತುಳಿದು ಸಾಯಿಸಿತ್ತು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ: ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿ, ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾನೆಮೂಲೆ ಹಾಡಿಯ ನಿವಾಸಿ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ರಾಜು (45) ಸಾವಿಗೀಡಾದವರು.

ಎಂದಿನಂತೆ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜು ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುವಾಗ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ರಾಜು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರೀಶ್ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಗಾಬರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ಸಾವು

