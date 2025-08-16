ETV Bharat / bharat

ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನೆ: ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ; ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವೇ ನೋಡಿ! - ELECTRICITY PRODUCTION RAILWAY

BARECAದ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ ರೈಲ್ವೆಯ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು BLW ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನರೇಶ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

electricity-production-from-railway-tracks-banaras-railway-engine-factory-
ಕಂಪನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಬ್ಬರ್ ಆರೋಹಿಸುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಬಳಕೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 7:57 AM IST

3 Min Read

ವಾರಾಣಸಿ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಬನಾರಸ್ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. BARECA ಸಕ್ರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮ: BARECA ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

electricity-production-from-railway-tracks-banaras-railway-engine-factory-
ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ (ETV Bharat)

ಹೀಗೆ ಸೌರ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು BARECA ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸವಾಲುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

electricity-production-from-railway-tracks-banaras-railway-engine-factory-
ಸೌರ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ (ETV Bharat)

ಕಂಪನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ರೈಲು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಬ್ಬರ್ ಆರೋಹಿಸುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ; ಫಲಕಗಳನ್ನು ಎಪಾಕ್ಸಿ ಅಂಟುಗಳಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲೀಪರ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಲೋಹದ-ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಬಲವಾದ ಬಂಧವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಫಲಕಗಳನ್ನು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ: ಹಳಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 4 SS. ಅಲೆನ್ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

electricity-production-from-railway-tracks-banaras-railway-engine-factory-
ಬನಾರಸ್ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (ETV Bharat)

ಸುಮಾರು 3.21 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ 1.2 ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3.21 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು/ಕಿಮೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ: BARECA ಯ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು BLW ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನರೇಶ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು: ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಒಂದು ನೋಟ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉದ್ದ: 70 ಮೀ

  • ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 15 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಪೀಕ್ (KWp)
  • ಪ್ಯಾನಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 28
  • ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಂದ್ರತೆ: 220 KWp/ಕಿಮೀ
  • ಶಕ್ತಿ ಸಾಂದ್ರತೆ: 880 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು/ಕಿಮೀ/ದಿನ

ಸೌರ ಫಲಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು:

  • ಗಾತ್ರ: 2278×1133×30 ಮಿಮೀ
  • ತೂಕ: 31.83 ಕೆಜಿ
  • ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ದಕ್ಷತೆ: 21.31%
  • 144 ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮೊನೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ PERC ಬೈಫೇಶಿಯಲ್ ಸೆಲ್‌ಗಳು
  • ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ IP: 68, ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: 1500 V

ಇವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹಮ್ಮಿದ ಕೇರಳ: ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಘೋಷಣೆ

ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮಾಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಬುಲಾ ಚೌಧರಿ ಮನೆ ದರೋಡೆ: ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪದಕಗಳು ಕಳ್ಳತನ

ವಾರಾಣಸಿ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಬನಾರಸ್ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. BARECA ಸಕ್ರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮ: BARECA ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

electricity-production-from-railway-tracks-banaras-railway-engine-factory-
ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ (ETV Bharat)

ಹೀಗೆ ಸೌರ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು BARECA ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸವಾಲುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

electricity-production-from-railway-tracks-banaras-railway-engine-factory-
ಸೌರ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ (ETV Bharat)

ಕಂಪನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ರೈಲು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಬ್ಬರ್ ಆರೋಹಿಸುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ; ಫಲಕಗಳನ್ನು ಎಪಾಕ್ಸಿ ಅಂಟುಗಳಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲೀಪರ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಲೋಹದ-ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಬಲವಾದ ಬಂಧವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಫಲಕಗಳನ್ನು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ: ಹಳಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 4 SS. ಅಲೆನ್ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

electricity-production-from-railway-tracks-banaras-railway-engine-factory-
ಬನಾರಸ್ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (ETV Bharat)

ಸುಮಾರು 3.21 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ 1.2 ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3.21 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು/ಕಿಮೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ: BARECA ಯ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು BLW ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನರೇಶ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು: ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಒಂದು ನೋಟ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉದ್ದ: 70 ಮೀ

  • ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 15 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಪೀಕ್ (KWp)
  • ಪ್ಯಾನಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 28
  • ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಂದ್ರತೆ: 220 KWp/ಕಿಮೀ
  • ಶಕ್ತಿ ಸಾಂದ್ರತೆ: 880 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು/ಕಿಮೀ/ದಿನ

ಸೌರ ಫಲಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು:

  • ಗಾತ್ರ: 2278×1133×30 ಮಿಮೀ
  • ತೂಕ: 31.83 ಕೆಜಿ
  • ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ದಕ್ಷತೆ: 21.31%
  • 144 ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮೊನೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ PERC ಬೈಫೇಶಿಯಲ್ ಸೆಲ್‌ಗಳು
  • ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ IP: 68, ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: 1500 V

ಇವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹಮ್ಮಿದ ಕೇರಳ: ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಘೋಷಣೆ

ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮಾಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಬುಲಾ ಚೌಧರಿ ಮನೆ ದರೋಡೆ: ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪದಕಗಳು ಕಳ್ಳತನ

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTRICITY FROM RAILWAY TRACKBANARAS RAILWAY ENGINE FACTORYಹಳಿಗಳಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನೆರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆELECTRICITY PRODUCTION RAILWAY

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸೂದೆ-2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧ

ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಾವೇರಿ:ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಬಂಪರ್​ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.