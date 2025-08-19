ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಮತ ಹಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ 58 ವರ್ಷದ ಶಿವ್ನಾರಾಯಣನ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಬಿಹಾರದ ಅಹಿಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಯಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ನೋಡಲು ಶಿವ್ನಾರಾಯಣನ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಸಂದಣಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವ್ನಾರಾಯಣನ್ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ, ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾವು: ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಟಿಕಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆದಾಗಲೇ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರ್ಜೆಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಶಿವ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಲು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬೇಸರವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಇಚ್ಛೆ: ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಮತ ಹಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಶಿವ್ನಾರಾಯಣನ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಸಂದಣಿ ಇತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತಯಾತ್ರೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ರೋಹ್ತಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಸಾರಾಮ್ (ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ) ನಿಂದ ಮತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ನ ಇತರ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
