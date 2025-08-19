ETV Bharat / bharat

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮತ ಹಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು - VOTE RIGHTS YATRA IN GAYA

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಇಚ್ಛೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿದ್ದ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ

ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ- ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2025 at 11:32 AM IST

ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಮತ ಹಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗರ್​ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ 58 ವರ್ಷದ ಶಿವ್​​ನಾರಾಯಣನ್​ ಪಾಸ್ವಾನ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಬಿಹಾರದ ಅಹಿಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಯಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ನೋಡಲು ಶಿವ್​ನಾರಾಯಣನ್​ ಪಾಸ್ವಾನ್​ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಸಂದಣಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವ್​ನಾರಾಯಣನ್​ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ, ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾವು: ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪಾಸ್ವಾನ್​ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಟಿಕಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆದಾಗಲೇ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮ್​ಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​, ಶಿವ್​ ನಾರಾಯಣನ್​ ಅವರು ಸ್ನೇಹ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಲು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬೇಸರವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಇಚ್ಛೆ: ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್​ ಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​, ಮತ ಹಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಶಿವ್​ನಾರಾಯಣನ್​ ಪಾಸ್ವಾನ್​ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಸಂದಣಿ ಇತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ 17ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತಯಾತ್ರೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ರೋಹ್ತಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಸಾರಾಮ್ (ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ) ನಿಂದ ಮತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್‌ನ ಇತರ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

