ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಬಾವಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ; ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಸದ್ಭಳಕೆ
Published : October 14, 2025 at 3:22 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಧುನಿಕ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SCR) ಈಗ 150ರಿಂದ 200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ರೈಲ್ವೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ವಲಯ ರೈಲ್ವೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ZRTI)ಯಲ್ಲಿರುವ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬಾವಿಯೂ ಒಂದು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇದನ್ನು SCRನ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ನೀರು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ZRTI ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೆ ಕಚೇರಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಾವಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ವಲಯದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇತರ 11 ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಾವಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡ ಬಾವಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ರೈಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು, ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಲಯ ರೈಲ್ವೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ಈ ಕ್ರಮವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
