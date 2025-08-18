ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ: ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ 65 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಬಿಹಾರ ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾದ ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ANI)
Published : August 18, 2025 at 5:57 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸಿದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ (ಎಸ್​​ಐಆರ್​) ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನರ್ಹರಾಗಿ ಕರಡು ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದ 65 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವೇಳೆ ಮತದಾರರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೈರು, ವಲಸೆ, ಸಾವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಸರು ಸಮೇತ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಯೋಗವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೈರು ಹಾಜರಿ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹ್ತಾಸ್, ಬೇಗುಸರಾಯ್, ಅರ್ವಾಲ್, ಸಿವಾನ್, ಭೋಜ್‌ಪುರ ಮತ್ತಿತರ ಸ್ಥಳಗಳ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ: ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್​ 14 ರಂದು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್​​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದ ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್​​ 19 ರೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆಗಸ್ಟ್​ 22 ರಂದು ವರದಿ ನೀಡಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನರ್ಹ ಜನರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು 7.24 ಕೋಟಿಯಿಂದ 7.9 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು.

ಎಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಔಟ್​: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ, 3.95 ಲಕ್ಷ, ಮಧುಬನಿಯಲ್ಲಿ 3.52 ಲಕ್ಷ, ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3.16 ಲಕ್ಷ, ಗೋಪಾಲಗಂಜ್​​ನಲ್ಲಿ 3.10 ಲಕ್ಷ, ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ 2.83 ಲಕ್ಷ, ಮುಜಫರ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ 2.82 ಲಕ್ಷ, ಪೂರ್ಣಿಯಾದಲ್ಲಿ 2.739 ಲಕ್ಷ, ಸರನ್​​ನಲ್ಲಿ 2.732 ಲಕ್ಷ, ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2.44 ಲಕ್ಷ, ಕತಿಹಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1.84 ಲಕ್ಷ, ಕಿಶನ್‌ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.45 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇಖ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 26,256, ಶಿಯೋಹರ್​ನಲ್ಲಿ 28,166, ಅರ್ವಾಲ್​​ನಲ್ಲಿ 30,180, ಮುಂಗರ್​​ನಲ್ಲಿ 74,916, ಖಗಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ 79,551 ಜನರು ಮತಪಟ್ಟಿ ಸೇರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ 22,34,501 ಜನರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 36.28 ಲಕ್ಷ ಜನರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ 'ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 7.01 ಲಕ್ಷ ಜನರು 'ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ' ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

