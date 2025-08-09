Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

334 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ: ದೇಶದಲ್ಲೀಗ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ? - EC DELISTS POLITICAL PARTIES

ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 334 ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗೇಟ್​ ಪಾಸ್​ ನೀಡಿದೆ.

EC DELISTS POLITICAL PARTIES
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್​ಪಾಸ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2025 at 7:38 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: 2019 ರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದ 334 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಆಯೋಗವು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರದ್ದಾಗಿರುವ 334 ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು (RUPP) ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳದ್ದಾಗಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಗುರುತಿಸಿದ 345 ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 334 ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. 2001 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅನರ್ಹ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲೂ ಈ ಕುರಿತು ನಿಖರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಬಹುದೇ?: ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಯೋಗದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು 1951 ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 29Aರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಘವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.

ಈಗ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳೆಷ್ಟು?: ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಮೊದಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 2854 ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದವು. ಇದೀಗ, 334 ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ 2520 ಉಳಿದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 67 ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರದ 345 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಕ್​?

370 ವಿಧಿ ರದ್ದಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷ: ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಆರಿಸಿ ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: 2019 ರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದ 334 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಆಯೋಗವು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರದ್ದಾಗಿರುವ 334 ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು (RUPP) ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳದ್ದಾಗಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಗುರುತಿಸಿದ 345 ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 334 ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. 2001 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅನರ್ಹ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲೂ ಈ ಕುರಿತು ನಿಖರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಬಹುದೇ?: ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಯೋಗದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು 1951 ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 29Aರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಘವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.

ಈಗ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳೆಷ್ಟು?: ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಮೊದಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 2854 ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದವು. ಇದೀಗ, 334 ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ 2520 ಉಳಿದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 67 ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರದ 345 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಕ್​?

370 ವಿಧಿ ರದ್ದಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷ: ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಆರಿಸಿ ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಣೆ

Last Updated : August 9, 2025 at 9:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

POLITICAL PARTIESELECTION COMMISSIONಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳುEC DELISTS POLITICAL PARTIES

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್​ಒಪಿ ಜಾರಿ: ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ನಿಧನ: ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್​ನಿಂದ ಚಂದ್ರನವರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ!

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.