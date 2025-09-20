ETV Bharat / bharat

ಯುದ್ಧ ನೀತಿ ಬದಲಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್​ಗಳು: DRONE ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ

ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರೋನ್​​ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

DRONE TECHNOLOGY
ಡ್ರೋನ್​ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೇನೆಯ ಯೋಧರು (Special Arrangement)
ನವದೆಹಲಿ: ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇನಾಪಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್-ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​​​​ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಾವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾತಿ ದಳ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಸೇನೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೋನ್​​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಲಿಕಾಬಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೋನ್​ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಡ್ರೋನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಗಮನವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಸೈನಿಕನೂ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು: "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಇತರ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಣತಿಯಂತೆಯೇ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ, ಕಣ್ಗಾವಲು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾನವರಹಿತ ಯುದ್ಧಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ, ಕೌಂಟರ್ - ಡ್ರೋನ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ, ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ದ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 26ನೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್​​ಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರತಿ ಪದಾತಿ ದಳವು ಡ್ರೋನ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫಿರಂಗಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೌಂಟರ್ - ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಯಿಟರ್ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಯೋಜಿತ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂದೂರ್​​ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್​ ಕರಾಮತ್ತು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸೇನೆಯು ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಲು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಶತ್ರುವಿನ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ರಣತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು, ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನೆರವು: ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಸ್ತೆ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಬಂದ್​ ಆಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸೇನೆಯು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಡ್ರೋನ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿತು.

