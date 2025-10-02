ETV Bharat / bharat

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ: ದಸರಾದಂದು ಮಾತ್ರವೇ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು... ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಈಡೇರುತ್ತವಂತೆ ಮನದ ಆಸೆಗಳು!

author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
ಕಾನ್ಪುರ/ಮಥುರಾ- ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಆತನ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹೇಳಿದ ದಿನ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾವಣನ ಪೂಜೆ: ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಯುವ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ಕಾನ್ಪುರ - ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್: ನಗರದ ಶಿವಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ದಸರಾದಂದು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ರಾವಣನ ದಹನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಇತರ ನಗರಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬರುವ ಭಕ್ತರು ರಾವಣನ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನದ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ರಾವಣನ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ:ರಾವಣನು ತನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ರಾವಣನು ಶಿವನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಸುಡುತ್ತೇವೆ. ರಾವಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ರಾಮ್ ಬಾಜಪೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯ ದರ್ಶನ: ರಾವಣನ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಸರಾದಂದು ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭ ಎಂದು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಲಂಕಾ ರಾಜ ರಾವಣನನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಊರು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಲಂಕಾಶ್ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿಯು ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಥುರಾದ ಹಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಧುಪುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ಮಥುರಾದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ರಾವಣನಿಗೆ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಮತ್ತು ಕುಂಭನಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದರು. ಕುಂಭನಿಗೆ ಮಧುಪುರದಲ್ಲಿ ಮಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ರಾವಣನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಲಂಕಾ ಭಕ್ತ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂವೀರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಹೇಳುವಂತೆ ರಾವಣನು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

