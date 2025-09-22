ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದಹಿಸುವ ರಾವಣ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ; ಇದು ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಗಂಗಾ - ಜಮುನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 7:40 AM IST
ಜೈಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದ ಗಂಗಾ - ಜಮುನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರ್ಶ ನಗರದ ದಸರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಡುವ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಥುರಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ: ಈ ಕುಟುಂಬವು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮರುದಿನ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಹೂಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ರಾವಣ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಬಿದಿರು, ಬಟ್ಟೆ, ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
1956 ರಿಂದ ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜೀವ್ ಮಂಚಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಾವಣನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ.
ಇದು ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಮಥುರಾ ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ ಬಾಬು ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಜ್ಜರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮೊದಲು 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಾವಣನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 105 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಾವಣ ಮತ್ತು 90 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕುಂಭಕರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.
ಗಂಗಾ - ಜಮುನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದೇಶ: ಜೈಪುರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ದಸರಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಈ ರಾವಣ ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜೈಪುರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ರಾಜಾ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕತ್ತೆಯ ತಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾವಣ: ಆದರ್ಶ ನಗರದ ರಾವಣ ಅದರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾವಣನ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮನುಷ್ಯರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಕತ್ತೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮಂದಸೌರದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅಹಂಕಾರವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾವಣ ದಹನ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲ. ದಸರಾ ಮೊದಲು ನವವಿವಾಹಿತರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಈ ರಾವಣನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭವ್ಯ ದಹನ: ದಸರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾವಣ 105 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣ 90 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ. ರಾವಣ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೊಳಗಿನ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೈಪುರದ ದಸರಾ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಥುರಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾವಣನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದಾಗಬಹುದು, ವಿಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತು.
