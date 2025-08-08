Essay Contest 2025

ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸೋ ಆಮಿಷ: ಏಜೆಂಟ್​​ವೊಬ್ಬನಿಂದ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ - YOUTH TRAPPED IN KYRGYZSTAN

ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಯುವಕನನ್ನು ಏಜೆಂಟ್​​ವೊಬ್ಬರು ವಂಚಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2025 at 9:35 PM IST

ದುಬ್ಬಕ (ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ): ದುಬ್ಬಕ ಮಂಡಲದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್​​ವೊಬ್ಬರು ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್‌ನ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬಲ್ವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೌದು ವರವ್ವ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೆಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಡೋಜರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರಿಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರಂಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಮಹಬೂಬ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಅನ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರು.

ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಏಜೆಂಟರು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಇವರಿಂದ ₹2.10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ದವಡೆಗೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಬಡಿದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಏಜೆಂಟರ್​​ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮೂಲಕ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ಅವರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಭಾರವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಸರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊಲಿಗೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಊತ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡದೆ ಹಿಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅವರ ತಾಯಿ ವರವ್ವ, ಮೇಡಕ್ ಸಂಸದ ರಘುನಂದನ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜುಲೈ 30 ರಂದು, ಸಂಸದರು ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಕಂಪನಿಯು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ₹70,000 ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಾ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

