ಬಾಲಕಿಯ ಕಿವಿ ಕಚ್ಚಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಭೂಪ, ತಾಯಿಗೂ ಥಳಿಸಿದ ಕುಡುಕ; ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಹರಿಯಾಣದ ಕರ್ನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಡುಕನೊಬ್ಬ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತುಂಡರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

drunkard-bit-off-girl-ear-beat-up-her-mother-too-dispute-arose-due-to-fight-between-children-in-karnal
ಬಾಲಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
ಕರ್ನಾಲ್ (ಹರಿಯಾಣ) : ಕುಡುಕನೊಬ್ಬ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡಲೇ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜಗಳ ಎಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು ಎಂದರೆ ಅದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ತಲುಪಿತು. ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜಗಳವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತುಂಡರಿಸಿದ : ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಲಾಟೆ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೊರಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತುಂಡರಿಸಿದ್ದ , ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಕರ್ನಾಲ್‌ನ ತಾರವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದವರಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ : ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ರಣಬೀರ್ ದಹಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಹುಡುಗಿಯ ಕಿವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್, ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಟುಂಬದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶಿರಡಿ - ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಕದಿಯುವಾಗ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳ: ಥಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು

