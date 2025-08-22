ಅಶ್ವಪುರಂ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಮೆಣಸು ಬೆಳೆದು ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಅಶ್ವಪುರಂ ಮಂಡಲದ ನೆಲ್ಲಿಪಾಕ ಬಂಜಾರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಾಗಸುಧೀರ್ ಅವರು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸಲಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಖುಷಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಮೂರೆಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೇಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಇವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ನುಗ್ಗೆ ರೈತನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಲು ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡಗಳ ನಡು ನಡುವೆ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಬೆಳೆಗಳು: ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೃಷಿಯ ಆಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬೆಳೆ ಎಂಬುದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಮಾತು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ರೈತರಿಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಲಹೆ.
ಒಂದು ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಳುವರಿ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನುಗ್ಗೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯು ರಫ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ: ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 450 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 273 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬೆಳೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಧನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಖಮ್ಮಂ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಬೇರುಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ: ನುಗ್ಗೆಯ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ ರೈತನ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗ: ನಿತ್ಯವೂ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ