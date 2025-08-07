Essay Contest 2025

ಬಿಹಾರ: ಟ್ರಂಪ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ; ಚು.ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ

ಟ್ರಂಪ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (AP)
Published : August 7, 2025 at 11:51 AM IST

ಸಮಸ್ತಿಪುರ್(ಬಿಹಾರ): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಸುಂಕ ಸಮರ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಎಸ್​ಐಆರ್​' ಜಟಾಪಟಿಯ ನಡುವೆ ಅವರ ನಕಲಿ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವೊಂದು ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಬ್ರಜೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​, "ಟ್ರಂಪ್​ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿರುಚಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್​ ಘಟಕಕ್ಕೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಆಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಣದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಜನರು ಜೋಕ್​ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಮತಗಳ್ಳತನದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋಣ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

