ಸಮಸ್ತಿಪುರ್(ಬಿಹಾರ): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ಸಮರ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಎಸ್ಐಆರ್' ಜಟಾಪಟಿಯ ನಡುವೆ ಅವರ ನಕಲಿ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವೊಂದು ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬ್ರಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್, "ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿರುಚಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಘಟಕಕ್ಕೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಜನರು ಜೋಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಮತಗಳ್ಳತನದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋಣ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
