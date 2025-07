ETV Bharat / bharat

ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಕು ನಾಯಿ - DOG SAVE LIVES FROM FLOOD

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 9, 2025 at 11:54 PM IST | Updated : July 10, 2025 at 12:00 AM IST 2 Min Read

ಮಂಡಿ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಅದು ಜೂನ್ 30ರ ರಾತ್ರಿ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರಂಪುರದ ಸಯಾತಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಜನರು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯ ಜಡಿಮಳೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ನೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಜೋರಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬೊಗಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿತು. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ. ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರಂಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಯಥಿ ಗ್ರಾಮ ರಕ್ಕಸ ಮಳೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಹೂತು ಹೋದವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ನಾಶವಾದವು. ಪ್ರವಾಹದ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ಷೆಯೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಚ್ಚರಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು ಸಾಕು ನಾಯಿ! ಹೌದು, ಈ ನಾಯಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳಿ ಜನರನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಜನರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ನಾಯಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿತು.

