ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೇ 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 9 ಇಂಚಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿ​ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು!

ಎಂಕೆಸಿಜಿ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನ್ನನಾಳದಿಂದ 9 ಇಂಚಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 9 ಇಂಚಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿ​ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 8:02 PM IST

ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ್​. ಒಡಿಶಾ: ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ್‌ನ ಎಂಕೆಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ, ಎಂಡೋಸ್ಕೊಪಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ 80 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 9 ಇಂಚಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಲ್ಗುಂತ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ನಟಂಗಾ ಗ್ರಾಮದ 80 ವರ್ಷದ ಕಾಮರಾಜು ನಾಯಕ್ ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದರು. ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಹೊರಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.

ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸೋಮವಾರ MKCG ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಾಮರಾಜು ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಎಂಕೆಸಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ENT ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿ​ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ​​ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಎಂಡೋಸ್ಕೊಪಿ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿ ನುಂಗಿ, ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಎಂಕೆಸಿಜಿ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಎಂಡೋಸ್ಕೊಪಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನ್ನನಾಳದಿಂದ 9 ಇಂಚಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಸಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿತು. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಸರಿತಾ ದಾಶ್, ಡಾ. ಬಿಪಿನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್, ಡಾ. ಅನುಪ್ ಹರಿಚಂದನ್, ಡಾ. ಪ್ರಬೀರ್ ಕೇಶರಿ ಪ್ರಧಾನ್, ಡಾ. ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಸರಿತಾ ಮರಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಕಾಮರಾಜು ನಾಯಕ್​ ಮಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, "ತಂದೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿ​ ಅವರ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿ​ ಅನ್ನನಾಳದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ 7-8 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಏನೂ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಭಂಜನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ನಾವು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ್‌ನ ಎಂಕೆಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದೆವು. ಇಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅವರ ಅನ್ನನಾಳದಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಲಿಗುರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 110 ಗ್ರಾಂ ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು

