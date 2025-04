ETV Bharat / bharat

Published : April 10, 2025

ಚಮೋಲಿ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಬಿಸಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್​​ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಥರಾಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಥರಾಲಿಯ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದ ಬಳಿಯ ಗಡೇರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಹೂತು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ನಂತರ ಥರಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.(ETV Bharat) ಥರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅನಾಹುತವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆಯ ನಂತರ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದ ಬಳಿಯ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಹೂತು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ವೇಳೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

