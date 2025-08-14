ದಿಂಡೋರಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿಂಡೋರಿಯ ಅಮರ್ಪುರ್ನ ಜೂಲಾ ಮುದಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಲು ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಅವರತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭಯ ಅವರದು. ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ ಅವರ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ, ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ.
ಕಣ್ಣು, ಗಂಟಲು, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐದು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಗಳೆರಡರ ಬಳಿಯೂ ಹರಡಿದೆ. ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಇತರರಂತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಲು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರಡಿದ ರೋಗ: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬ ದಿಂಡೋರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮರ್ಪುರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಝುಲಾ ಮುಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ರೋಗಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, "ಮೊದಲು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು. ನಂತರ ನನಗೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಂಡೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಡಾ.ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರು, "ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದರೇನು?: ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಸಹಜ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು (ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೊಮಾ) ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ರೋಗವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳಿವೆ:
- NF1 - ಸಾಮಾನ್ಯ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
- NF2 - ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿವಿ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಶ್ವಾನ್ನೊಮಾಟೋಸಿಸ್ - ಅಪರೂಪ, ದೇಹದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು:
- ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೋಗಲಕ್ಷ್ಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
- ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು - ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣು, ಶ್ರವಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, MRI/CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ.
- ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ - ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಔಷಧಿಗಳು - ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ / ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ - ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ - ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಮಾತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳು - ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ MEK ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಗಳು) NF1 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ "ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ" ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಏನಿದು VEXAS ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?