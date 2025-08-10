ಧಮತರಿ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ) : ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಧಮತರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಜಿತಾ ಸಾಹು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಇಂದು ಉಳಿಸಿ, ನಾಳೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪತಿ ತುಮನ್ಚಂದ್ ಸಾಹು ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಂಜಿತಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಯಾನವು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮಗರ್ಲೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಲ್ಯೂಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಈ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ 'ಮೈ ಹೂ ಗುಲ್ಲಕ್' (ನಾನು ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಮೋರ್ ನಾವ್ ಬೋಡ್ಲಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಂಪತಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ದುಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ತನ್ನ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಂತವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಂಜಿತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನಗೆ 'ಮೈ ಹೂ ಗುಲ್ಲಕ್' ಅಥವಾ 'ಮೋರ್ ನಾವ್ ಬೋಡ್ಲಿ' ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರು ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಡ ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸೇವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು 50 ರೂ. ಗಳಿಂದ 500 ರೂ. ಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದು ರಂಜಿತಾ ಸಾಹು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಧಮತರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕೂಡ ರಂಜಿತಾ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಲಕ್ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಂಜಿತಾ ಮತ್ತು ತುಮನ್ಚಂದ್ ಸಾಹು ಅವರ ಅಭಿಯಾನವು ಧಮತರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ 32,000 ಬಡ್ಡಿ: ಏನಿದು ಯೋಜನೆ ಗೊತ್ತಾ? - MSSC SCHEME BENEFITS