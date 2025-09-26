ETV Bharat / bharat

ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೂಟು, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಭಕ್ತರು: 900 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಏನಿದರ ಮರ್ಮ?!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಮಾಧಿ ಇದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು 'ಚಾಡಿಕೋರನ ಸಮಾಧಿ' (ETV Bharat)
ಇಟಾವಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಚಾದರ್​​ (ವಸ್ತ್ರ) ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಟಾವಾದಲ್ಲೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಬೂಟು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಚುಗಲ್‌ಖೋರ್ ಕಿ ಮಜಾರ್' (ಚಾಡಿಕೋರನ ಸಮಾಧಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

5 ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಭಕ್ತರು: ಚುಗಲ್‌ಖೋರ್​​ ಕಿ ಮಜಾರ್​ಗೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಸಮಾಧಿಗೆ 5 ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಚಾಡಿಕೋರನ ಬಗ್ಗೆ ದಂತಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ.

ಚಾಡಿಕೋರನಿಂದಾಗಿ ಹತರಾಗಿದ್ದರು 500 ಸೈನಿಕರು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜಾ ಸುಮೇರ್​​​​​ ಸಿಂಗ್​​​​ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1129ರಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಜಯಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ರಾಜಾ ಸುಮೇರ್ ಸಿಂಗ್​ ಅವರು ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಘೋರಿಯ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸುಮೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 500 ಸೈನಿಕರು ಹತರಾದರು".

"ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದದ್ದು ಅವರ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಕೀರನ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಗೂಢಚಾರನು ಈ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ 22 ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇಶದ್ರೋಹದ ವಿರುದ್ಧದದ ಕೋಪ ತೋರಿಸಲು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ: "ಕೆಲವು ದಂತಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಗಾಗಿ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಾಡಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದತಾವಲಿ ಗ್ರಾಮದವನು. ಆ ಗೂಢಚಾರಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವನನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿಯೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಮಜಾರ್‌ಗೆ (ಸಮಾಧಿಗೆ) ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಚಾಡಿಕೋರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆರಾಧನೀಯನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲೂ ಇಂತಹದೇ ಮಜಾರ್: "ಇದೇ ರೀತಿ ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಎಂಬಾತನ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೂ ಸಹ ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಡಿಕೋರರು, ಗೂಢಚಾರರು ಮತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ 'ಇವನು ಚಾಡಿಕೋರ, ಚಾಡಿಕೋರನಿಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮರಣದಂಡನೆ ಜತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟಿಗೆ ರಾಜನ ಆದೇಶ: ಇಲ್ಲಿನ ಇಕದಿಲ್​ ನಿವಾಸಿ ಆನಂದ್ ಅವರು​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾನು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನರು ಮಜಾರ್‌ಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಚಾಡಿಕೋರನ ಮಜಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವನು ತನ್ನದೇ ರಾಜನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಿವಾ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಕೌಶಲ್​ ಅವರು, "ಈದ್​ ಮತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್​ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚಾದರ್ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನತ್‌(ಹಾರೈಕೆ/ಕೋರಿಕೆ)ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೋ, ಅವರು 5 ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಂತರ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಮತ್ತು ಚಾದರ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಅಗರಬತ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಬೂಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು(ಚಾಡಿಕೋರ) ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

