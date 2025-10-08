ETV Bharat / bharat

ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ 60 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಿ; ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ​ ಮನವಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​

deposit-rs-60-cr-will-then-consider-plea-for-permission-to-go-abroad-hc-to-shilpa-shetty-kundra
ರಾಜ್​ ಕುಂದ್ರಾ- ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ (IANS)
ಮುಂಬೈ: ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್​ ಕುಂದ್ರಾ ದಂಪತಿಗಳ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿವ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಡಿ 60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ದೀಪಕ್​ ಕೊಠಾರಿ ಆಗಸ್ಟ್​ 14 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬೆಟ್​ ಡೀಲ್​ ಟಿವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ನಲ್ಲಿ 2015 ರಿಂದ 2023ರ ನಡುವೆ 60 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಿಲ್ಪಾಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗೆ ಲುಕ್​ ಔಟ್​ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಲುಕ್​ ಔಟ್​ ನೋಟಿಸ್​ ಅನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವಂತೆ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗೌತಮ್​ ಅಂಖಡ್​ ಅವರ ಪೀಠ, ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ಪರ ವಕೀಲರು, ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಮಾತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ವೃತ್ತಿ ಕಾರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಂಪತಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪೀಠ​ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆ ಇನ್ನು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 60 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 14ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

