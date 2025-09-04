ನವದೆಹಲಿ: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
GSTಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿ 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ (5% ಮತ್ತು 18%)ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "56ನೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
GST 2.0 marks a bold reform milestone. With rate rationalisation, export liberalisation and measures to enhance ease of doing business, the announcements reflect a people-first agenda.— Deloitte India (@DeloitteIndia) September 3, 2025
The impact will be far-reaching, and key sectors such as FMCG, auto, cement and insurance… pic.twitter.com/TimRKC6jTj
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
GST ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು:
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗ: ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್, ಟಿವಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Looking ahead to GST 2.0 🚀— Deloitte India (@DeloitteIndia) June 27, 2025
Mahesh Jaising, Partner and Indirect Tax Leader, Deloitte India, reflects on a reform-packed 2024 and outlines what India must prioritise next: AI-led compliance, agile systems and inclusive tax transformation.
Download the " gst@8 survey: learning… pic.twitter.com/Kev5I7OybK
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನ: ಹೀಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇ US ಸುಂಕಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿವೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕ - ತೀವ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಿಜವಾದ ಚಾಲಕಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ: "ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಉದ್ಯಮದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
There is a complete reduction on common man and middle-class items in the #NextGenGST.— BJP (@BJP4India) September 3, 2025
Rates have come down from 18 or 12 percent to 5 percent.
Common man items such as hair oil, toilet soap, bars, shampoos, tableware, toothbrushes, and other household items are included in… pic.twitter.com/a9QN23TCM1
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಹಾಗೇ, ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ, ಆಟೋ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳು ಈ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಇದು ಆಯಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
