ETV Bharat / bharat

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಕೇಂದ್ರದ GST ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಡೆಲಾಯ್ಟ್ - DELOITTE OPINION ON GST REVAMP

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು GST ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಡೆಲಾಯ್ಟ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.

MAHESH JAISINGH DELOITTE TAX RATES ON GOODS AND SERVICES MINISTER NIRMALA SITHARAMAN ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಕೇಂದ್ರದ GST ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಡೆಲಾಯ್ಟ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 8:09 AM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಡೆಲಾಯ್ಟ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

GSTಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿ 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ಗಳಲ್ಲಿ (5% ಮತ್ತು 18%)ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಡೆಲಾಯ್ಟ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "56ನೇ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

GST ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗ: ಹೇರ್​ ಆಯಿಲ್​, ಟಿವಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನ: ಹೀಗೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇ US ಸುಂಕಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿವೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕ - ತೀವ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಿಜವಾದ ಚಾಲಕಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ: "ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಉದ್ಯಮದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಹಾಗೇ, ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ, ಆಟೋ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳು ಈ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಇದು ಆಯಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: 350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕ್‌ಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗ.. ಅಗ್ಗ..: ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್​​ಟಿ ಜಾರಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಡೆಲಾಯ್ಟ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

GSTಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿ 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ಗಳಲ್ಲಿ (5% ಮತ್ತು 18%)ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಡೆಲಾಯ್ಟ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "56ನೇ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

GST ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗ: ಹೇರ್​ ಆಯಿಲ್​, ಟಿವಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನ: ಹೀಗೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇ US ಸುಂಕಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿವೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕ - ತೀವ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಿಜವಾದ ಚಾಲಕಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ: "ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಉದ್ಯಮದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಹಾಗೇ, ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ, ಆಟೋ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳು ಈ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಇದು ಆಯಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: 350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕ್‌ಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗ.. ಅಗ್ಗ..: ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್​​ಟಿ ಜಾರಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHESH JAISINGH DELOITTETAX RATES ON GOODS AND SERVICESMINISTER NIRMALA SITHARAMANಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆDELOITTE OPINION ON GST REVAMP

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

'ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಡಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ': 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಡಿಸಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.