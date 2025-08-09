ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ ದಂಪತಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯ ಮಧುಬನ್ ಚೌಕ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ದಂಪತಿ ಆರೋಪಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸಚಿವ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದವರಗೆ ದೆಹಲಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
@gupta_rekha @KapilMishra_IND क्या आप को पता है कि पीतमपुरा मधुबन चौक के पास "टुबाटा" रेस्त्राँ में आप भारतीय पद्धति के वस्त्र पहन कर जा नहीं सकते..? pic.twitter.com/7Zwx6MJ8AB— Swami Nishchalanand 🇮🇳 (@Swamijitweets) August 8, 2025
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಕೂಡ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದರು.
"ಪಿತಾಂಪುರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರಬಹುದು. ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿರ್ಸಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Update : पीतमपुरा के इस रेस्टोरेंट के संचालकों ने स्वीकार कर लिया है कि परिधान आधारित कोई प्रतिबंध अब नहीं लगाएंगे व भारतीय परिधानों में आने वाले नागरिकों का स्वागत करेंगे— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 8, 2025
रक्षाबंधन पर भारतीय परिधानों में आने वाली बहनों को कुछ डिस्काउंट भी देंगे 🙂@gupta_rekha https://t.co/YFkmOaj8i7 pic.twitter.com/k0qRzyPCot
"ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೂ, ಕಾನೂನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕ ನೀರಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಜಯ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
दिल्ली में ऐसा कोई भेदभाव हम स्वीकार नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट मालिकों ने माफी मांगी है..— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 8, 2025
रेस्टोरेंट मालिक ने प्रायश्चित करते हुए भारतीय परिधान में जाने वाली बहनों के लिए रक्षाबंधन पर विशेष ऑफर रखे हैं pic.twitter.com/HmYlYGgaUm
ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಇದು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೂ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಟೀಕೆಯ ನಡುವೆ, ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈಗ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಉಡುಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
#WATCH | Delhi: In a video on social media, a restaurant located in Pitampura area was reportedly seen denying entry to a couple allegedly due to the woman dressed in traditional Indian clothes.— ANI (@ANI) August 8, 2025
A note outside the restaurant states, 'All types of Indian attire is allowed in the… pic.twitter.com/W4Ctutcq2E
ನಂತರ, ಸಚಿವ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೆ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಗುಪ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹599ಗೆ ವಿಮಾನ ಏರಿ! ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳದ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಹೆಸರು 'ಜುಲೈ 30': ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ದುರಂತ ಕಥೆ