Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ ದಂಪತಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ ಆರೋಪ: ಮಾಲೀಕರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ - INDIAN ATTIRE

ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆರೋಪ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

DELHI RESTAURANT DENYING ENTRY TO RESTAURANT ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ ದಂಪತಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದ ದಂಪತಿ (Videograb/@Swamijitweets)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ ದಂಪತಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯ ಮಧುಬನ್ ಚೌಕ್​ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ದಂಪತಿ ಆರೋಪಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸಚಿವ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದವರಗೆ ದೆಹಲಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಕೂಡ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದರು.

"ಪಿತಾಂಪುರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರಬಹುದು. ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿರ್ಸಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೂ, ಕಾನೂನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕ ನೀರಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಜಯ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಇದು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೂ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಟೀಕೆಯ ನಡುವೆ, ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈಗ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಉಡುಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ನಂತರ, ಸಚಿವ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೆ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಗುಪ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹599ಗೆ ವಿಮಾನ ಏರಿ! ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳದ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ನ ಹೆಸರು 'ಜುಲೈ 30': ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ದುರಂತ ಕಥೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ ದಂಪತಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯ ಮಧುಬನ್ ಚೌಕ್​ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ದಂಪತಿ ಆರೋಪಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸಚಿವ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದವರಗೆ ದೆಹಲಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಕೂಡ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದರು.

"ಪಿತಾಂಪುರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರಬಹುದು. ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿರ್ಸಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೂ, ಕಾನೂನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕ ನೀರಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಜಯ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಇದು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೂ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಟೀಕೆಯ ನಡುವೆ, ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈಗ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಉಡುಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ನಂತರ, ಸಚಿವ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೆ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಗುಪ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹599ಗೆ ವಿಮಾನ ಏರಿ! ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳದ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ನ ಹೆಸರು 'ಜುಲೈ 30': ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ದುರಂತ ಕಥೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI RESTAURANTDENYING ENTRY TO RESTAURANTಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ ದಂಪತಿರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆINDIAN ATTIRE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್​ಒಪಿ ಜಾರಿ: ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ನಿಧನ: ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್​ನಿಂದ ಚಂದ್ರನವರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ!

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.