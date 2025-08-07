Essay Contest 2025

ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ; ದೆಹಲಿ- ಎನ್​ಸಿಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಯಮುನೆ - DELHI NCR FLOOD LIKE SITUATION

ಹಥಿನಿ ಕುಂಡ್​ ಬ್ಯಾರೇಜ್​ನಿಂದ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Delhi NCR Faces Flood-Like Situation As Yamuna Flows Above Danger Mark
ಯಮುನಾ ನದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2025 at 3:39 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ- ಎನ್​ಸಿಆರ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಮುನಾ ನದಿಯು 204.79 ಮೀಟರ್​ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ 204.50ಮೀಟರ್​ ಆಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಬಳಿಕ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 204.88 ಮೀಟರ್​ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್​ಸಿಆರ್​ನ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಮಾಲಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಥಿನಿ ಕುಂಡ್​ ಬ್ಯಾರೇಜ್​ನಿಂದ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬ್ಯಾರೇಜ್​ನಿಂದ 65.206 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​​ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್​ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ನೀರು ದೆಹಲಿಗೆ ತಲುಪಲು 48 ರಿಂದ 50 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತವೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಜ್ನು ಕಾ ತಿಲಾ, ಯಮುನಾ ಬಜಾರ್, ರಾಜ್‌ಘಾಟ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಐಟಿಒ ಮುಂತಾದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರವಾಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 205.33 ಮೀಟರ್ ದಾಟಿದರೆ, ಅಪಾಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗುರುತನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಮಳೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅಪಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

